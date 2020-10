Cerignola, in auto con 3 panetti di hashish: arrestato 30enne dopo rocambolesco inseguimento (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cerignola - arrestato dai poliziotti del commissariato di Cerignola il 30enne G.G. di San Giovanni Rotondo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020)dai poliziotti del commissariato diilG.G. di San Giovanni Rotondo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. ...

