Braccio di ferro Governo-Atlantia su Aspi, revoca più vicina (Di venerdì 2 ottobre 2020) Braccio di ferro tra Governo e Atlantia su Autostrade per l'Italia, mentre appare sempre più vicina la revoca delle concessioni autostradali. Dopo la risposta dei ieri del Governo che ha dato ad Atlantia fino a 10 giorni di tempo per trovare un accordo con Cdp sulla cessione di Autostrade per l'Italia, pena l'avvio della procedura di revoca, oggi la ministra dei Trasporti e Infrastrutture, Paola De Micheli, da Genova, è sembrata ancora più dura giudicando più probabile la revoca. "Credo di sì - ha detto la ministra -. Siamo in una situazione di stallo. Aspi e Atlantia hanno mandato due lettere che complessivamente determinano un non rispetto degli ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020)ditrasu Autostrade per l'Italia, mentre appare sempre piùladelle concessioni autostradali. Dopo la risposta dei ieri delche ha dato adfino a 10 giorni di tempo per trovare un accordo con Cdp sulla cessione di Autostrade per l'Italia, pena l'avvio della procedura di, oggi la ministra dei Trasporti e Infrastrutture, Paola De Micheli, da Genova, è sembrata ancora più dura giudicando più probabile la. "Credo di sì - ha detto la ministra -. Siamo in una situazione di stallo.hanno mandato due lettere che complessivamente determinano un non rispetto degli ...

