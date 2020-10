Ascolti tv | dati Auditel 01 ottobre | vince Nero a metà 2

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Claudio Amendola e la sua fictiona metà giunta alla seconda stagione è sempre più padrone della prima serata migliorandosi di settimana in settimana. Nel prime time del primonon solo glilo premiano ma sottolineano una netta differenza con i risultati di Canale 5 anche perché la sua messa in onda è stata spostata e non deve più vedersela con il Grande Fratello.tv, prime timea metà 2, la fiction di Rai1 andato in onda con due episodi ha raccolto rispettivamente 5 milioni 34 mila telespettatori pari al 20.82% di share e 4 milioni 675 mila con il 23.29%, battendo nettamente Chi vuol esser milionario, che su Canale 5 ha fatto segnare 1 milione 820 mila con il 9.9%. Pera Metà un risultato ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri, Nero a metà 2 (22%) vs Chi vuol essere milionario? (9,9%) | Dati Auditel, 1 ottobre 2020 - dallaAallaZip : Nero a metà mantiene il podio e vince la serata di ieri..scopri di più su MAM-E - Emanuele4Music : Ascolti tv ieri, Nero a metà 2 (22%) vs Chi vuol essere milionario? (9,9%) | Dati Auditel, 1 ottobre 2020… - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 1 ottobre 2020: Nero a metà, Chi vuol essere milionario, Chicago Med, dati Auditel e share - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera: Ulisse – Il piacere delle scoperta (17,49%), Temptation Island 2020 (16,96%) | Dati Auditel,… -

