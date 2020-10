Vanessa Incontrada | «Nessuno mi può giudicare» | le vostre copertine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Prima di tutto: grazie. Grazie perché in tanti avete ascoltato il messaggio di Vanessa Incontrada, grazie perché avete preso parte al dibattito sul tema della Body Positivity, grazie perché avete comprato il giornale e grazie per aver postato sui vostri social la nostra copertina, diventata una bandiera. Talvolta l’avete elaborata, l’avete resa più concettuale, buffa, divertente, irriverente, spesso una vera opera d’arte (come questa che vedete qui sopra, di @ab81_).

LinoGuanciale : Dalla parte di @VaneIncontrada e di tutte le donne. La bellezza è qualcosa di più di uno stereotipo. - Corriere : Vanessa Incontrada nuda in copertina: «Nessuno mi giudichi. Il mio corpo è un messaggio»

