"Umanamente una m***a". Salvini, Briatore e Giletti a tenaglia: in un video, lo schifo del governatore De Luca | Guarda (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Umanamente sei una m***a". Matteo Salvini fa sua la definizione data da Flavio Briatore a chi, come Vincenzo De Luca, ha ironizzato sul suo ricovero in ospedale o su chi, peggio, gli ha augurato la malattia. Il leader della Lega condivide su Twitter un estratto dell'intervista che il manager del Billionaire, ricoverato dopo Ferragosto al San Raffaele di Milano per coronavirus, ha concesso a Massimo Giletti a Non è l'arena domenica scorsa. Il governatore della Campania De Luca, del Pd, in quei giorni aveva ironizzato sulla "prostatite ai polmoni". Battuta di pessimo gusto, stigmatizzata anche da Giletti, che Briatore ha liquidato così: "Chi augura il male a chi ha successo è gente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) "sei una". Matteofa sua la definizione data da Flavioa chi, come Vincenzo De, ha ironizzato sul suo ricovero in ospedale o su chi, peggio, gli ha augurato la malattia. Il leader della Lega condivide su Twitter un estratto dell'intervista che il manager del Billionaire, ricoverato dopo Ferragosto al San Raffaele di Milano per coronavirus, ha concesso a Massimoa Non è l'arena domenica scorsa. Ildella Campania De, del Pd, in quei giorni aveva ironizzato sulla "prostatite ai polmoni". Battuta di pessimo gusto, stigmatizzata anche da, cheha liquidato così: "Chi augura il male a chi ha successo è gente ...

