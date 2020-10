Serie A | rinviata Genoa-Torino Stabilita una nuova regola | in campo con 13 calciatori sani

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La decisione era nell’aria, adesso è arrivata la conferma: la partita, valida per il campionato diA è stata. Il provvedimento è arrivato dopo la positività al Coronavirus di 15rossoblu. Sono state stabilite le norme fino alla fine del torneo. Il Consiglio di Lega ha deciso all’unanimità di applicare ilmento Uefa, i club dovranno scendere inavendo come minimo 13 giocatori di movimento e 1 portiere negativi. Le società potranno giocarsi il ‘bonus’ una sola volta nella stagione. Nelle altre situazioni la squadra che non potrà scendere insubirà la sconfitta 0-3 a tavolino. La norma si applicherà anche per ...