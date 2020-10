Santa Maria a Vico, il sindaco Pirozzi comunica la nuova Giunta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Il sindaco Andrea Pirozzi, nella giornata odierna, ha convocato la nuova Giunta che sarà composta da: dott.ssa Veronica Biondo (vicesindaco), dott.ssa Anna Cioffi, avv. Giuseppe Nuzzo, prof. Clemente Affinita, avv. Michele Nuzzo (assessore esterno). Contestualmente è stato convocato il consiglio comunale il 9 ottobre nel quale si svolgerà il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del Consiglio, la costituzione dei gruppi consiliari, la comunicazione dei nominativi della Giunta e delle deleghe ai consiglieri e agli assessori, la nomina della commissione per la formazione dell’elenco dei giudici ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – IlAndrea, nella giornata odierna, ha convocato lache sarà composta da: dott.ssa Veronica Biondo (vice), dott.ssa Anna Cioffi, avv. Giuseppe Nuzzo, prof. Clemente Affinita, avv. Michele Nuzzo (assessore esterno). Contestualmente è stato convocato il consiglio comunale il 9 ottobre nel quale si svolgerà il giuramento del, l’elezione del presidente del Consiglio, la costituzione dei gruppi consiliari, lazione dei nominativi dellae delle deleghe ai consiglieri e agli assessori, la nomina della commissione per la formazione dell’elenco dei giudici ...

casertafocus : SANTA MARIA A VICO – Pirozzi ufficializza la giunta TUTTI I NOMI Biondo vice: orgoglioso della mia squadra - comune_smav : #Pirozzi: «Sono orgoglioso di aver messo in piedi una squadra che ha tanta voglia di fare e lavorare per il nostro… - salcinz : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la basilica di Santa Maria della Salute a Venezia, costruita tra il 1631 e il 1687 su progetto di Baldassare… - FLIICKVER : @samemvstakes MARIA SANTA C’HO UN BUCO IN TESTA UN MI RICORDO NA MAZZA - Fresia07818012 : Ludovico Seitz (dis.), vetrata con la madonna in trono, angeli, adamo ed eva, 1875-82 ca. Chiesa Santa Maria dell'A… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Santa Maria Nuova, potenziata la terapia semintensiva ReggioSera.it CORONAVIRUS – Positivo un operatore sanitario a Santa Maria a Vico

19:29:46 Dopo diversi giorni in cui si è registrata l’assenza di casi positivi sul territorio di Santa Maria a Vico – anche se l’ASL non ha mai aggiornato il dato -, oggi è stata data comunicazione uf ...

Nola, Covid-19 – Ancora uno stop per il “Santa Maria della Pietà”

Ancora stop alle attività del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: positività riscontrata per un medico e due infermieri, attivato il protocollo di sicurezza con la sanificaz ...

19:29:46 Dopo diversi giorni in cui si è registrata l’assenza di casi positivi sul territorio di Santa Maria a Vico – anche se l’ASL non ha mai aggiornato il dato -, oggi è stata data comunicazione uf ...Ancora stop alle attività del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: positività riscontrata per un medico e due infermieri, attivato il protocollo di sicurezza con la sanificaz ...