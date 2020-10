Roma, donna investita e uccisa: positivo a cannabis e cocaina il guidatore (Di giovedì 1 ottobre 2020) È risultato positivo a cannabis e cocaina il 26enne che la notte del 28 settembre ha investito e ucciso una donna di 56 anni in via di Selva Candida, quartiere Casalotti, quadrante Ovest della Capitale. Secondo quanto riportato dai vigili è stato il ragazzo, a bordo di una Mercedes A 180, a fermarsi e prestare i primi soccorsi, prima di essere portato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito. Nei quali poi si è riscontrata la positività a cannabinoidi e cocaina. Al vaglio della Procura la posizione del ragazzo, accusato di omicidio stradale. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 ottobre 2020) È risultatoil 26enne che la notte del 28 settembre ha investito e ucciso unadi 56 anni in via di Selva Candida, quartiere Casalotti, quadrante Ovest della Capitale. Secondo quanto riportato dai vigili è stato il ragazzo, a bordo di una Mercedes A 180, a fermarsi e prestare i primi soccorsi, prima di essere portato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito. Nei quali poi si è riscontrata la positività a cannabinoidi e. Al vaglio della Procura la posizione del ragazzo, accusato di omicidio stradale. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

