Q4: «L’unione fa la forza» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci chiedessero tra quarant’anni come sono stati gli anni Duemila forse risponderemmo di aver vissuto nell’età dell’individualismo. La cultura di internet e, in modo specifico, dei social sembra suggerirci, infatti, di coltivare il nostro io senza preoccuparci troppo degli altri, anteponendo i nostri bisogni e le nostre «impressions» a quelle degli avversari, individui che potrebbero potenzialmente toglierci qualcosa per catalizzare l’attenzione su di sé. In questa girandola di personalità forti, di like e cuoricini, quattro ragazzi dal seguito smisurato scelgono di andare controcorrente e di unire le forze. Loro sono Tancredi Galli, Diego Lazzari, Gianmarco Rottaro ed Emanuele Giaccari, quattro ragazzi che insieme arrivano a 4 milioni di followers su Instagram e a quasi 5 su TikTok. Nel 2019 i quattro danno, infatti, il via a un progetto, chiamato Q4, che diventa oggi un libro dal titolo Fratelli per caso – La storia dei Q4, edito da Rizzoli. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci chiedessero tra quarant’anni come sono stati gli anni Duemila forse risponderemmo di aver vissuto nell’età dell’individualismo. La cultura di internet e, in modo specifico, dei social sembra suggerirci, infatti, di coltivare il nostro io senza preoccuparci troppo degli altri, anteponendo i nostri bisogni e le nostre «impressions» a quelle degli avversari, individui che potrebbero potenzialmente toglierci qualcosa per catalizzare l’attenzione su di sé. In questa girandola di personalità forti, di like e cuoricini, quattro ragazzi dal seguito smisurato scelgono di andare controcorrente e di unire le forze. Loro sono Tancredi Galli, Diego Lazzari, Gianmarco Rottaro ed Emanuele Giaccari, quattro ragazzi che insieme arrivano a 4 milioni di followers su Instagram e a quasi 5 su TikTok. Nel 2019 i quattro danno, infatti, il via a un progetto, chiamato Q4, che diventa oggi un libro dal titolo Fratelli per caso – La storia dei Q4, edito da Rizzoli.

emergenzavvf : L'unione fa la forza #vigilidelfuoco - AntineaLil : Per me questa è una prova del GF, per dimostrare che in realtà non si era creato questo legame, per cui avevano 'sc… - 49neve1 : @mikasounds @SavetheChildren @kylieminogue @LauraPausini @dannapaola @rufuswainwright @louane @mashrou3leila L'unio… - UiciRoma : @Laura96068189 Vi invitiamo a firmare la petizione cliccando sul seguente link - SyrusIndustry : #legoseriousplay l'unione fa la forza?? . . . . . . #lego #legoseriousplayfacilitator #unione… -

Ultime Notizie dalla rete : L’unione forza Guida al protocollo di rete VPN, la migliore protezione dai cyber risk Fortune Italia