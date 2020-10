ZuccalaAdriano : #Pomezia, il Comune aderisce alla Campagna Nastro Rosa di AIRC: da questa sera la Torre Civica si accenderà di rosa… - Comune_Pomezia : #Pomezia, il Comune aderisce alla Campagna Nastro Rosa di AIRC: questa sera illuminata di rosa la Torre Civica per… - CorriereCitta : Pomezia, Campagna Nastro Rosa di AIRC: Torre Civica illuminata di rosa contro il tumore al seno -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Campagna

Il Caffè.tv

Il Popolo della Famiglia (PdF) si prepara alla campagna elettorale per le prossime elezioni comunali, che si svolgeranno nella primavera del 2021. Milioni di italiani andranno al voto per scegliere il ...E' un aspetto che avevo segnalato e che secondo me, ma anche secondo altri esperti come Massimo Galli, sarebbe stato utile. Che sia giusto o sbagliato non lo so, potrebbe essere tanto o poco, ma almen ...