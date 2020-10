Patrizia De Blanck starebbe consigliando di creare finti flirt: “L’ho detto anche a Pierpaolo ed Elisabetta” (Di giovedì 1 ottobre 2020) In passato vi avevamo parlato di come Patrizia De Blanck avesse già suggerito a Massimiliano Morra di creare una finta storia con Guenda, così da sopravvivere all’interno del Grande Fratello Vip 5. Al pubblico le love story piacciono ed è molto difficile che separino una coppia eliminando uno dei due durante il televoto. Adesso pare essere di nuovo tornata sullo stesso discorso. Qualche ora fa, infatti, una volta lasciata sola con Morra, gli avrebbe confessato che Guenda è totalmente persa di lui. Purtroppo, però, l’attore è già fidanzato e tra loro una storia d’amore, ad oggi, è impossibile. A questo punto, però, dice qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. O per lo meno in pochi. Rivela, infatti, di aver dato lo stesso consiglio a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) In passato vi avevamo parlato di comeDeavesse già suggerito a Massimiliano Morra diuna finta storia con Guenda, così da sopravvivere all’interno del Grande Fratello Vip 5. Al pubblico le love story piacciono ed è molto difficile che separino una coppia eliminando uno dei due durante il televoto. Adesso pare essere di nuovo tornata sullo stesso discorso. Qualche ora fa, infatti, una volta lasciata sola con Morra, gli avrebbe confessato che Guenda è totalmente persa di lui. Purtroppo, però, l’attore è già fidanzato e tra loro una storia d’amore, ad oggi, è impossibile. A questo punto, però, dice qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. O per lo meno in pochi. Rivela, infatti, di aver dato lo stesso consiglio a ...

