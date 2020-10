Non c’è Sma che tenga, Saverio Raimondo a sostegno del numero verde Stella (Di giovedì 1 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=zsghZ6zNivA&feature=youtu.be I numeri verdi non sono tutti uguali: se ne accorge anche l’attore e standup comedian Saverio Raimondo nel video scritto e interpretato a favore della campagna a sostegno del numero verde Stella, il servizio gratuito che supporta le famiglie che si confrontano con la Sma, l’atrofia muscolare spinale. In chiave ironica e un po’ surreale, lo sketch che vede protagonista Raimondo conferma che le persone affette da questa patologia neuromuscolare che si presenta in diverse varianti hanno specifiche esigenze in chiave di assistenza pratica, psicologica, consulenza legale e possono ottenere risposte proprio grazie al numero che risponde allo 800.58.97.38. Famiglie Sma, ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=zsghZ6zNivA&feature=youtu.be I numeri verdi non sono tutti uguali: se ne accorge anche l’attore e standup comediannel video scritto e interpretato a favore della campagna adel, il servizio gratuito che supporta le famiglie che si confrontano con la Sma, l’atrofia muscolare spinale. In chiave ironica e un po’ surreale, lo sketch che vede protagonistaconferma che le persone affette da questa patologia neuromuscolare che si presenta in diverse varianti hanno specifiche esigenze in chiave di assistenza pratica, psicologica, consulenza legale e possono ottenere risposte proprio grazie alche risponde allo 800.58.97.38. Famiglie Sma, ...

GiuseppeConteIT : Senza biodiversità la salute del Pianeta è a rischio: non c'è più tempo, occorre cambiare rotta. La presidenza ital… - borghi_claudio : Io GODO se Mieli, Riotta e C. dicono che devo sparire. Non esiste prova migliore che la direzione è quella giusta. - UlisseRai1 : Sul nostro pianeta non c’è una donna che sia stata ritratta, filmata, fotografata più di lei: la Regina Elisabetta… - mr_pac : RT @Astrigeno: Vergognoso come ancora si spaccino per virtuosi gli effetti dell'alcol, nonostante le evidenze scientifiche confermate a liv… - Gurvan_12 : RT @Magdiriver: @INTER291103 Rennes sarebbe ideale anche per Radja, visto che c’è una via che si chiama “della sete” e la gente ci va a ber… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive Fortune Italia