Nicola Zingaretti: “Un nuovo lockdown? Non escludo nulla” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il segretario del Pd Zingaretti dall’evento “#InsiemeperRicostruire – Proposte oltre l’emergenza” a Bologna, ha fatto delle dichiarazioni choc Nicola Zingaretti qualche giorno fa in collegamento video con l’evento “Riparte l’italia – insieme per ricostruire” in corso a Bologna ha risposto ad una domanda di Luca Telese su un eventuale nuovo lockdown. “Non escludo nulla, se … L'articolo Nicola Zingaretti: “Un nuovo lockdown? Non escludo nulla” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il segretario del Pddall’evento “#InsiemeperRicostruire – Proposte oltre l’emergenza” a Bologna, ha fatto delle dichiarazioni chocqualche giorno fa in collegamento video con l’evento “Riparte l’italia – insieme per ricostruire” in corso a Bologna ha risposto ad una domanda di Luca Telese su un eventuale. “Nonnulla, se … L'articolo: “Un? Nonnulla” proviene da YesLife.it.

LegaSalvini : ZINGARETTI E CONTE, IL RETROSCENA: SUBITO VIA I DECRETI SICUREZZA - HuffPostItalia : Nicola Zingaretti: 'Lockdown? Se non rispettiamo le regole finiamo lì' - TruIeeIy : @LegaSalvini Meglio parlare di #Salvini... Coronavirus, allarme rosso in #Lazio: ecco quali sono le pesantissime r… - nadia_rocky : RT @Storace: Omertà omertà: #Zingaretti, è venuto il momento di parlare - monica603277441 : RT @CampioneOmaggio: @monica603277441 @Gianmar26145917 Con i milioni di euro che la Regione Lazio ancora cerca per tutti gli appalti delle… -