MARTINEZ QUARTA IN ORBITA VIOLA: ECCO IL NUOVO "CHINO" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un altro MARTINEZ è pronto a sbarcare in Italia, questa volta alla Fiorentina. Lucas MARTINEZ QUARTA, dopo la partita di Libertadores tra River Plate e San Paolo, è pronto a diventare un calciatore dei VIOLA, con il club toscano che ha un accordo con il River per 12 milioni di euro. MARTINEZ QUARTA nel match di questa notte tra River e San Paolo, vinto proprio dagli argentini per 2-1, è rimasto in campo per tutti i 90′ minuti mettendosi ancora una volta in mostra con una gara perfetta, a tratti dura per l'accesso agli ottavi di finale della Copa Libertadores. Nato il 10 maggio 1996 a Mar del Plata, una città costiera alle porte di Buenos Aires, è cresciuto prima nelle giovanili del Kimberley (squadra della sua città), poi nel ...

