L' Arma dei Carabinieri sposa Ferretti | ecco la prima motovedetta con motore ibrido

_Carabinieri_ : #23settembre 1943: il giovane ventitrenne Vicebrigadiere dei #Carabinieri Salvo D’Acquisto si offre ai tedeschi per… - _Carabinieri_ : L’Arma dei #Carabinieri si stringe compatta attorno ai familiari del Sottufficiale Aurelio Visalli, scomparso eroic… - Esercito : Oggi #29settembre nella ricorrenza dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli giunga il nostro augurio a tutt… - roberto_duria : @meteosergio1 E sarebbe una ragionevole prudenza credere ciecamente a quanto detto dai potenti che, pur di mantener… - vivereancona : Dal Comando dei Carabinieri di Fermo: il personale dell'Arma fa chiudere un bar per 5 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Arma dei

ForlìToday

Il giovane è stato controllato dai militari dell’Arma in piazza Rosselli. Perquisito, è stato trovato in possesso di 3 bustine di marijuana. I carabinieri - che avevano precedentemente “monitorato” i ...Questo farà sì, per la prima volta in assoluto, che ogni arma sia utilizzabile anche nei round avanzati ... giocando alla modalità Zombi Aggiunti i potenziamenti da campo, dei nuovi oggetti attivi che ...