La partita Genoa-Torino è stata rinviata (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - La partita Genoa-Torino in programma sabato 3 ottobre sarà rinviata. L'attesa decisione è stata presa dal Consiglio della Lega Serie A . La partita è stata rinviata a causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate dal Genoa con gli ultimi tamponi effettuati tra calciatori e staff. Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Lain programma sabato 3 ottobre sarà. L'attesa decisione èpresa dal Consiglio della Lega Serie A . Laa causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate dalcon gli ultimi tamponi effettuati tra calciatori e staff.

RaiNews : #Covid, positivi altri tre giocatori del #Genoa. Rinviata la partita con il #Torino - HuffPostItalia : Crisanti: 'Quella partita il Genoa non la doveva fare. È il fallimento delle deroghe alla quarantena' - RaffaeleDeNico7 : @BlackWhiteDoc76 @Davide_Catuogno @NapSupporters @RafAuriemma @sscnapoli E poi da come stai dicendo vorresti fare u… - sandrocasagr : @pietro_1492 Secondo me non ce arrivi Sono della Roma. Ma detto questo, nella coppa Italia c' era un problema di… - 1TommyMotta : @Chemenefotteame @BeppeMarottaMa1 @capuanogio Perchè invece una squadra come il Genoa con 22 positivi che rinvia la… -