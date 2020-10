Inter-Fiorentina: è Sanchez il migliore in campo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alexis Sanchez migliore in campo di Inter-Fiorentina E’ Alexis Sanchez il migliore in campo di Inter-Fiorentina scelto da voi attraverso il nostro sondaggio. Il numero 7 nerazzurro è arrivato davanti a Lautaro Martinez secondo, D’Ambrosio terzo, Lukaku e Sensi quarti a pari merito e Bastoni quinto. Nessun voto per gli altri giocatori che hanno preso parte al match. Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. L'articolo Inter-Fiorentina: è Sanchez il migliore in campo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) AlexisindiE’ Alexisilindiscelto da voi attraverso il nostro sondaggio. Il numero 7 nerazzurro è arrivato davanti a Lautaro Martinez secondo, D’Ambrosio terzo, Lukaku e Sensi quarti a pari merito e Bastoni quinto. Nessun voto per gli altri giocatori che hanno preso parte al match. Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. L'articolo: èilinproviene damagazine.

