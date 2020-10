In Lega col coronavirus? Per De Laurentiis si mette male | la procura di Milano apre un' inchiesta

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Aurelio Deè indagato dalladiper la sua presenza all'assemblea dellaCalcio del 9 settembre, in cui il presidente del Napoli manifestò sintomi riconducibili al. Pare fosse anche senza mascherina, per questo è partito un esposto del Codacons che ha portato all'apertura di un'indagine conoscitiva, ovvero senza titolo di reato né indagati. Semplicemente si vuole approfondire la questione, anche se difficilmente l'porterà a qualcosa di diverso da una multa: Denon aveva ancora ricevuto l'esito del tampone quando si è tenuta la riunione con gli altri presidenti, dunque non poteva avere la certezza di essere positivo pur avendo qualche sintomo, che lui aveva ricondotto ...

Liberoquotidiano.it

Aurelio De Laurentiis è indagato dalla Procura di Milano per la sua presenza all'assemblea della Lega Calcio del 9 settembre, in cui il presidente del Napoli manifestò sintomi riconducibili al ...