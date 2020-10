Il gruppo consiliare Lubatti-Curatella | problemi con lo statuto Lunedì incontro per chiarire

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I consiglieri comunali di Torino, Aldo(ex M5S) e Claudio(ex PD) hanno annunciato di volere creare il“Azione”, il partito di Carlo Calenda, però ci sarebbero deirelativo allodella Sala Rossa.Articolo 30 delloCon l’eccezione delMisto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri. Possono essere costituiti da due Consiglieri, se eletti in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza.Infatti il consigliere Cataldo, detto Aldo, prese 231 preferenze con la lista del M5S la quale usufrui del premio di maggioranza dopo ...

