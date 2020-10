I presidi in rivolta, ma la scuola sta reggendo. I protocolli di sicurezza funzionano. A turbare la Azzolina è il concorsone che dem e sindacati chiedono di rinviare (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prima le polemiche sul concorso per i precari della scuola, ora l’allarme dei presidi per la gestione della didattica ai tempi del Covid. Che il ritorno in aula fosse complicato, anche alla luce dell’inevitabile aumento dei casi negli istituti, era chiaro da tempo ma pochi si sarebbero aspettati le continue critiche al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, culminate con la sfiducia chiesta dalle opposizioni. L’ultima rogna è quella che arriva dai dirigenti scolastici secondo cui “è estremamente difficoltosa la gestione delle misure necessarie a garantire la prosecuzione delle attività didattiche in sicurezza” perché per l’Associazione nazionale presidi (Anp) stanno emergendo “prassi difformi, attuate dai dipartimenti di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prima le polemiche sul concorso per i precari della, ora l’allarme deiper la gestione della didattica ai tempi del Covid. Che il ritorno in aula fosse complicato, anche alla luce dell’inevitabile aumento dei casi negli istituti, era chiaro da tempo ma pochi si sarebbero aspettati le continue critiche al ministro dell’Istruzione, Lucia, culminate con la sfiducia chiesta dalle opposizioni. L’ultima rogna è quella che arriva dai dirigenti scolastici secondo cui “è estremamente difficoltosa la gestione delle misure necessarie a garantire la prosecuzione delle attività didattiche in” perché per l’Associazione nazionale(Anp) stanno emergendo “prassi difformi, attuate dai dipartimenti di ...

