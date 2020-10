Ha perso il bambino ed è la stessa vip a dare il triste annuncio: “Un dolore mai provato prima” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza”.Ha perso il suo bambino e, devastata dal dolore, ha annunciato direttamente dall’ospedale in cui era stata ricoverata qualche giorno fa a causa di un’emorragia di avere avuto un aborto spontaneo. Lo ha fatto su Instagram, con un lungo e straziante post la modella Chrissy Teigen, che aspettava il terzo figlio da John Legend, che appare con lei nelle foto. La Teigen continua spiegando che “non decidiamo mai i nomi da dare ai nostri figli prima che nascano, lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Siamo provati da undel quale avevamo sentito solo parlare, il tipo dimai sperimentato prima. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia eal nostroi fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza”.Hail suoe, devastata dal, ha annunciato direttamente dall’ospedale in cui era stata ricoverata qualche giorno fa a causa di un’emorragia di avere avuto un aborto spontaneo. Lo ha fatto su Instagram, con un lungo e straziante post la modella Chrissy Teigen, che aspettava il terzo figlio da John Legend, che appare con lei nelle foto. La Teigen continua spiegando che “non decidiamo mai i nomi daai nostri figli prima che nascano, lo ...

