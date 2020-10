GF Vip, Gregoraci irritata da Pierpaolo: “Too much!”, poi svela di non volersi presentare in puntata venerdì sera (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giornata niente male per Pierpaolo Pretelli. Dopo il messaggio aereo ricevuto da Elisabetta Gregoraci, il modello si è riunito in giardino con Enock e Francesco Oppini per ricevere dei consigli d’amore. Secondo il resto dei coinquilini del Grande Fratello Vip, la ex moglie di Briatore è lusingata dalle attenzioni ma non riesce a lasciarsi andare.... L'articolo GF Vip, Gregoraci irritata da Pierpaolo: “Too much!”, poi svela di non volersi presentare in puntata venerdì sera proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giornata niente male perPretelli. Dopo il messaggio aereo ricevuto da Elisabetta, il modello si è riunito in giardino con Enock e Francesco Oppini per ricevere dei consigli d’amore. Secondo il resto dei coinquilini del Grande Fratello Vip, la ex moglie di Briatore è lusingata dalle attenzioni ma non riesce a lasciarsi andare.... L'articolo GF Vip,da: “Too much!”, poidi noninvenerdìproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

