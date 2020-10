Gasparri chi? Autocandidato a Roma come la Chirico. In Parlamento dal ’92 l’ex ministro di Berlusconi sogna di sfidare la Raggi nella corsa proibitiva al Campidoglio (Di giovedì 1 ottobre 2020) E dopo che a fine agosto nel totosindaco (un po’ troppo prematuro) della Capitale era spuntato persino un autoidentikit, quello della giornalista e pasionaria salviniana Annalisa chirico, è ora tempo, visto che i mesi corrono via veloci e il tempo giusto si avvicina, che inizino a fioccare le vere e proprie autocandidature. È questo il caso del senatore e coordinatore Romano di Forza Italia Maurizio Gasparri. Romano, parlamentare di lungo corso (dal 1992 per l’esattezza, con il Movimento Sociale Italiano, poi An poi Pdl e infine FI), già ministro, già sottosegretario, da vecchia volpe della politica qual è, in una missiva al quotidiano capitolino Il Messaggero, prima snocciola un po’ di nomi improbabili giusto per vedere l’ ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) E dopo che a fine agosto nel totosindaco (un po’ troppo prematuro) della Capitale era spuntato persino un autoidentikit, quello della giornalista e pasionaria salviniana Annalisarico, è ora tempo, visto che i mesi corrono via veloci e il tempo giusto si avvicina, che inizino a fioccare le vere e proprie autocandidature. È questo il caso del senatore e coordinatoreno di Forza Italia Mauriziono, parlamentare di lungo corso (dal 1992 per l’esattezza, con il Movimento Sociale Italiano, poi An poi Pdl e infine FI), già, già sottosegretario, da veca volpe della politica qual è, in una missiva al quotidiano capitolino Il Messaggero, prima snocciola un po’ di nomi improbabili giusto per vedere l’ ...

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri chi Gasparri chi? Autocandidato a Roma come la Chirico. In Parlamento dal '92 l'ex ministro di Berlusconi sogna di sfidare la Raggi nella corsa proibitiva al Campidoglio LA NOTIZIA Barelli sindaco per Gasparri: ma lui pensa a rimanere capo della Len

Barelli sindaco? Dal cilindro di Maurizio Gasparri (letto sul Messaggero), collega di partito, arrivano parole positive per il presidente della federnuoto che da grande voleva fare il capo del nuoto m ...

