Furia degli immigrati in fuga Agente ferito | trauma cranico

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Dal centro di accoglienza agrigentino, sono fuggiti altri migranti. Un poliziotto ha tentato di bloccare un tunisino ed è rimastoAncora un’altradal centro di accoglienza ex Villa Sikania di Siculiana (Agrigento), finita con un’aggressione alle Forze dell’ordine. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri e si è consumato in pochi minuti. Circa dieci migranti sono riusciti ad oltrepassare le inferriate della struttura precipitandosi sulla Strada Statale 115 e da lì verso le zone di campagna per sottrarsi alla possibilità di essere fermati e riportati indietro. Contrariamente alle loro aspettative, un poliziotto del Reparto Mobile, aggregato proprio per l’emergenza immigrazione alla questura di Agrigento, ha cercato di fermarli ma è stato aggredito ...