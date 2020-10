Fidanzati uccisi a Lecce | il coinquilino del killer | ' Una persona di cui ci si poteva fidare'

(Di giovedì 1 ottobre 2020) commenta ' Un ragazzo riservato, unadi cui ci si'. A parlare è uno dei due coinquilini di Antonio De Marco , il 21enne in carcere per aver ucciso a coltellate Daniele De Santis ...

MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi a Lecce, l'omicida risponde alle domande del gip: 'Non sono pentito' #LECCE… - MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi, l'assassino confessa: sono stato io - rtl1025 : ?? Il presunto omicida dei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi la sera del 21 settembre scorso a… - Agenzia_Ansa : Fidanzati uccisi:udienza gip, De Marco resta in carcere Il killer reo confesso del duplice omicidio è scosso ma non… - FloraPiachica : @Esmeral86825433 Mah che ha intervistato a proposito dei due fidanzati uccisi , questa si è fatta figura di merda i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzati uccisi

Si presenta proprio così l'abitazione di Antonio De Marco, il killer di 21 anni adesso in carcere per aver confessato di aver ucciso Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Antonio viveva a ...Chat inviate ai familiari in cui Antonio De Pace, l'infermiere calabrese e studente di Odontoiatria all'università di Messina che ha ucciso la fidanzata Lorena Quaranta a Furci Siculo (nel ...