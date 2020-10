F1, Alonso sta con Vettel: "Ci è mancata la macchina giusta" (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - " Tutti siamo arrivati alla Ferrari con grandi aspettative. è il team più leggendario di tutta la Formula 1 ed è speciale guidare per la Ferrari. Anche se non ho vinto il titolo è stata un'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - " Tutti siamo arrivati alla Ferrari con grandi aspettative.; il team più leggendario di tutta la Formula 1 ed; speciale guidare per la Ferrari. Anche se non ho vinto il titolo; stata un'...

Vinzzz__ : @SoloEsclusivInt Ma tutta sta velocità di Alonso dove la vedete??? - Pasquale8815 : @stevevicrn @AchrafHakimi Sta per arrivare anche Marcos alonso - PieroMazzei : #Dalbert sta andando al #Rennes quindi l’#Inter va su #Alonso... Ne mancherebbe uno solo, se tutti i tasselli doves… - FrancescoNusdeo : @giacomo94_ Dai Kean ci sta come CTP e Frabotta gli farei fare un altro anno di esperienza prendendo Marcos Alonso… - formulagiaestro : @orang3county tanti lo dicevano per la questione academy renault (zouh aveva appena fatto un buonissimo weekend ma… -