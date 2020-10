Costacurta | “Decisi di ritirarmi dopo aver affrontato Drogba”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Alessandroha rilasciato delle curiose dichiarazioni in merito alla sua carriera da calciatore, evidenziando il momento in cui abbia deciso di ‘dire basta’. L’iconico difensore del Milan ha confessato diconsiderato seriamente il ritiro, per poi attuarlo,un giovane Didier Drogba, durante la preparazione estiva della sua ultima annata da professionista: “Ebbi la sfortuna (ride, ndr) di affrontare Drogba in pre-season. Notai una grandissima differenza tra me e lui, il mio stato fisico mi indirizzo verso la scelta di smettere. Anche Maldini soffrì parecchio nel marcarlo, lui aveva 20 anni e noi più di 30, era devastante, decisi di dire bastaquello scontro“.