Cosa vuol dire «stand by»? È l'espressione ambigua e dai molti significati possibili usata da Trump parlando di un gruppo armato di estrema destra durante il dibattito con Biden

Cosa vuol dire «stand by»?

Stand back significa essenzialmente “fare un passo indietro”, mentre stand by vuol dire soprattutto “tenersi pronti ... anche lasciare che altri si occupino di una certa cosa. Subito dopo il dibattito ...

Stand back significa essenzialmente "fare un passo indietro", mentre stand by vuol dire soprattutto "tenersi pronti ... anche lasciare che altri si occupino di una certa cosa. Subito dopo il dibattito ...