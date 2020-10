Coronavirus nel Lazio, la mappa dei contagi Comune per Comune: ecco la situazione aggiornata al 1° ottobre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella Regione Lazio nella giornata di ieri sono stati effettuati oltre 10.000 tamponi, da cui sono emersi 210 i nuovi casi di Coronavirus, di cui 110 casi a Roma. Risultano, nelle ultime 24 ore, 106 pazienti guariti e cinque decessi. Ma vediamo, Comune per Comune, qual è la situazione aggiornata: per visualizzare sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio, puoi fare click qui. “Diminuiscono i casi con mille tamponi in più. Mantenere alta l’attenzione. Da giugno triplicato il tasso dei testati, dimezzata la letalità e mortalità inferiore quattro volte la media nazionale (dati osservatorio nazionale sulla salute delle regioni)”, ha commentato l’assessore Alessio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella Regionenella giornata di ieri sono stati effettuati oltre 10.000 tamponi, da cui sono emersi 210 i nuovi casi di, di cui 110 casi a Roma. Risultano, nelle ultime 24 ore, 106 pazienti guariti e cinque decessi. Ma vediamo,per, qual è la: per visualizzare sulla diffusione delnel, puoi fare click qui. “Diminuiscono i casi con mille tamponi in più. Mantenere alta l’attenzione. Da giugno triplicato il tasso dei testati, dimezzata la letalità e mortalità inferiore quattro volte la media nazionale (dati osservatorio nazionale sulla salute delle regioni)”, ha commentato l’assessore Alessio ...

eziomauro : Coronavirus nel mondo, New York ha più vittime di Spagna e Perù. Massima allerta a Parigi e Lione - RegioneLazio : Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 210 casi e di questi 110 a Roma, cinque i decessi e 106 i gua… - zaiapresidente : ?? Giulia Bonato, trevigiana, ha 10 anni. In questi mesi ha realizzato dei pupazzetti che ha venduto nel negozio di… - CorriereCitta : Coronavirus nel Lazio, la mappa dei contagi Comune per Comune: ecco la situazione aggiornata al 1° ottobre - rizzo_maurizia : RT @fisascat: #ConsiglioGenerale @fisascat @davide_guarini Il coronavirus brucia nel 2020 116mld di consumi riportando i livelli di spesa a… -