Coronavirus, morto cittadino bengalese in Friuli Venezia Giulia: a Staranzano positivi anche la moglie e un figlio (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Nonostante gli sforzi compiuti da tutto il personale sanitario, oggi il Coronavirus ha mietuto un’altra vittima in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un cittadino bengalese di 47 anni residente a Staranzano e occupato in un’azienda privata collegata all’indotto di Fincantieri. Dopo aver sviluppato la malattia, l’uomo è stato inizialmente ricoverato a Trieste nel reparto Malattie infettive per poi essere trasferito, quindici giorni fa, a causa dell’aggravarsi del quadro clinico, al reparto di Terapia intensiva Covid dell’Ospedale di Udine. Le sue condizioni sono quindi divenute critiche e oggi purtroppo è deceduto“. Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Nonostante gli sforzi compiuti da tutto il personale sanitario, oggi ilha mietuto un’altra vittima in. Si tratta di undi 47 anni residente ae occupato in un’azienda privata collegata all’indotto di Fincantieri. Dopo aver sviluppato la malattia, l’uomo è stato inizialmente ricoverato a Trieste nel reparto Malattie infettive per poi essere trasferito, quindici giorni fa, a causa dell’aggravarsi del quadro clinico, al reparto di Terapia intensiva Covid dell’Ospedale di Udine. Le sue condizioni sono quindi divenute critiche e oggi purtroppo è deceduto“. Lo ha confermato il vicegovernatore del...

SkyTG24 : Coronavirus, 33enne muore a Cagliari: era stato contagiato in Costa Smeralda - Lelebrasitaly : RT @CesareSacchetti: Abruzzolive:'coronavirus, 14 nuovi positivi in Abruzzo tra i morti il 41enne annegato a San Salvo.' Un tizio muore ann… - charlygattociar : RT @CesareSacchetti: Abruzzolive:'coronavirus, 14 nuovi positivi in Abruzzo tra i morti il 41enne annegato a San Salvo.' Un tizio muore ann… - AndreaMsg71 : RT @CesareSacchetti: Abruzzolive:'coronavirus, 14 nuovi positivi in Abruzzo tra i morti il 41enne annegato a San Salvo.' Un tizio muore ann… - Paola09853723 : RT @CesareSacchetti: Abruzzolive:'coronavirus, 14 nuovi positivi in Abruzzo tra i morti il 41enne annegato a San Salvo.' Un tizio muore ann… -