Coraggio | è ora di un’assemblea nazionale tra militanti Pd e M5S

Leggi su dire

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Da una parte si guarda con sospetto quello che fa l’altro, con il presidente del Consiglio che sta in mezzo, e che appena si muove viene stoppato. Quanto può reggere una situazione del genere? Vero che nessuno crede alla possibilità di elezioni anticipate, visto che ormai tutti i parlamentari sono saldati alla rispettiva poltrona, che molleranno solo a fine legislatura (e che in tanti non rivedranno più).