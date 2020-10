Controproducente parlare troppo del gioco Jonathan Galindo e di regole dopo il caso di Napoli (Di giovedì 1 ottobre 2020) I bambini vanno istruiti nei tempi e nei modi giusti sull’utilizzo delle nuove tecnologie e soprattutto dei social, ma oggi 1 ottobre fossilizzarsi troppo sul gioco Jonathan Galindo e sulle sue regole rischia seriamente di essere Controproducente. Ed in tal senso abbiamo già qualche segnale preoccupante. Già nella giornata di ieri abbiamo invitato tutti i nostri lettori ad andarci cauti prima di sparare sentenze sul caso del bambino di 11 anni che si è suicidato a Napoli, presumibilmente a causa di un gioco del genere. Stavolta, ci concentriamo su qualche considerazione extra. Di che tipo? Premettendo che non vi parleremo di “bufale” o “notizie vere”. Il punto sta nel fatto che ad oggi ... Leggi su bufale (Di giovedì 1 ottobre 2020) I bambini vanno istruiti nei tempi e nei modi giusti sull’utilizzo delle nuove tecnologie e soprattutto dei social, ma oggi 1 ottobre fossilizzarsisule sulle suerischia seriamente di essere. Ed in tal senso abbiamo già qualche segnale preoccupante. Già nella giornata di ieri abbiamo invitato tutti i nostri lettori ad andarci cauti prima di sparare sentenze suldel bambino di 11 anni che si è suicidato a, presumibilmente a causa di undel genere. Stavolta, ci concentriamo su qualche considerazione extra. Di che tipo? Premettendo che non vi parleremo di “bufale” o “notizie vere”. Il punto sta nel fatto che ad oggi ...

