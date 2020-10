Conferenza stampa Ranieri: «Il gruppo sta bene, sono contento» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Claudio Ranieri ha parlato in vista del match di Serie A contro la Fiorentina: le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria. Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista del match di Serie A contro la Fiorentina. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LA Conferenza stampa INTEGRALE FIORENTINA – «Domani sera giochiamo a Firenze, non abbiamo ancora punti in classifica e dobbiamo farli contro una squadra che ha fatto veramente bene. La Fiorentina si è rinforzata molto, noi però andiamo determinati a fare il risultato, dobbiamo dimostrare che non siamo noi quelli che hanno iniziato il campionato in questa maniera. Noi siamo ben altro, determinazione e voglia di far bene». gruppo – «Il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Claudioha parlato in vista del match di Serie A contro la Fiorentina: le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria. Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista del match di Serie A contro la Fiorentina. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LAINTEGRALE FIORENTINA – «Domani sera giochiamo a Firenze, non abbiamo ancora punti in classifica e dobbiamo farli contro una squadra che ha fatto veramente. La Fiorentina si è rinforzata molto, noi però andiamo determinati a fare il risultato, dobbiamo dimostrare che non siamo noi quelli che hanno iniziato il campionato in questa maniera. Noi siamo ben altro, determinazione e voglia di far».– «Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Iachini: «Chiesa è della Fiorentina e giocherà» Calcio News 24 Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Vedremo che temperature avremo in montagna, difficili le prime tappe in Sicilia”

Vincenzo Nibali è pronto a raccogliere la sfida. Il Giro d’Italia 2020 prenderà il via dalla sua Sicilia sabato 3 ottobre, per terminare il 25 ottobre a Milano con una cronometro individuale. Lo ...

Roland Garros, Djokovic al terzo turno in carrozza: dominato Berankis

Non voglio accontentarmi di un secondo turno, secondo me posso fare anche meglio“, ha detto Jasmine nella conferenza stampa post partita. Jasmine Paolini – Internazionali d’Italia 2020 (foto Giampiero ...

