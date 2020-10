Chrissy Teigen ha perso il suo bambino: «Un dolore mai provato prima» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chrissy Teigen ha avuto un aborto spontaneo. Ha perso il bambino che aspettava da John Legend. Il piccolo, un maschietto, sarebbe stato il loro terzo figlio. «Siamo scioccati, immersi in un dolore che non avevamo mai provato prima», ha scritto su Instagram la modella postando alcune immagini in bianco e nero, scattate in ospedale, che raccontano tutto il loro strazio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chrissy Teigen ha avuto un aborto spontaneo. Ha perso il bambino che aspettava da John Legend. Il piccolo, un maschietto, sarebbe stato il loro terzo figlio. «Siamo scioccati, immersi in un dolore che non avevamo mai provato prima», ha scritto su Instagram la modella postando alcune immagini in bianco e nero, scattate in ospedale, che raccontano tutto il loro strazio.

