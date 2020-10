Anzio e Nettuno, alunni costretti a scrivere con i quaderni sulle ginocchia: non ci sono banchi a sufficienza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bambini e ragazzi senza banchi: è questa la situazione che stanno vivendo gli alunni delle scuole di Anzio e Nettuno. Il motivo è che gli Istituti non hanno ricevuto dal Ministero i nuovi banchi singoli e i dirigenti hanno dovuto disporre l’utilizzo dei vecchi banchi doppi solo per uso singolo, quindi per la metà degli studenti. Intere classi senza banchi Ci sono quindi intere classi arredate solo con le sedie, come all’Istituto Marco Gavio Apicio, dove gli alunni si accomodano alla meno peggio con il quaderno sulle ginocchia e tentano di scrivere (e leggere, studiare, sottolineare e fare tutto ciò che serve per seguire le lezioni) restando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bambini e ragazzi senza: è questa la situazione che stanno vivendo glidelle scuole di. Il motivo è che gli Istituti non hanno ricevuto dal Ministero i nuovisingoli e i dirigenti hanno dovuto disporre l’utilizzo dei vecchidoppi solo per uso singolo, quindi per la metà degli studenti. Intere classi senzaCiquindi intere classi arredate solo con le sedie, come all’Istituto Marco Gavio Apicio, dove glisi accomodano alla meno peggio con il quadernoe tentano di(e leggere, studiare, sottolineare e fare tutto ciò che serve per seguire le lezioni) restando ...

Altro problema è dato dal fatto che molte classi, come quelle dell’Istituto Ennio Visca di Nettuno, superano i 20 alunni: questo obbliga l’uso della mascherina (portata da casa, perché dal Ministero ...

Altro problema è dato dal fatto che molte classi, come quelle dell'Istituto Ennio Visca di Nettuno, superano i 20 alunni: questo obbliga l'uso della mascherina (portata da casa, perché dal Ministero ...