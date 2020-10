Accensione riscaldamento 2020, date e orari regione per regione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con l'approssimarsi dei mesi più freddi, tornano anche i problemi relativi all'Accensione del riscaldamento negli immobili in cui gli impianti sono centralizzati. Al di là delle singole deroghe regionali, decise in corso d'opera in base all'andamento della stagione fredda, una legge nazionale ha diviso l'Italia in fasce climatiche: ognuna prevede una diversa data di Accensione e spegnimento del riscaldamento. Ecco le date regione per regione. Le fasce climatiche La legge (n. 10/1991 e del DPR n. 412/1993 e successive modifiche) ha diviso l'Italia in zone climatiche, fissando il monte ore giornaliero e i mesi dell'anno in cui i riscaldamenti possono restare accesi. Il criterio di ripartizione è la temperatura media ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con l'approssimarsi dei mesi più freddi, tornano anche i problemi relativi all'delnegli immobili in cui gli impianti sono centralizzati. Al di là delle singole deroghe regionali, decise in corso d'opera in base all'andamento della stagione fredda, una legge nazionale ha diviso l'Italia in fasce climatiche: ognuna prevede una diversa data die spegnimento del. Ecco leper. Le fasce climatiche La legge (n. 10/1991 e del DPR n. 412/1993 e successive modifiche) ha diviso l'Italia in zone climatiche, fissando il monte ore giornaliero e i mesi dell'anno in cui i riscaldamenti possono restare accesi. Il criterio di ripartizione è la temperatura media ...

Ultime Notizie dalla rete : Accensione riscaldamento Accensione riscaldamento 2020, date e orari regione per regione Sky Tg24 Lecco, fa troppo freddo in riva al lago: si possono accendere i caloriferi

Lecco, 1 ottobre 2020 – Fa troppo freddo in riva al lago, a Lecco si possono accendere i riscaldamenti. Ma solo per 7 ore al giorno e a non più di 19 gradi. La colonnina di mercurio in città è scesa ...

Busto Arsizio. Antonelli: “bene l’accensione degli impianti di riscaldamento dal 1 ottobre”

C'è il via libera del Sindaco Antonelli che, con un'ordinanza, comunica l'avvio dell'accensione degli impianti di riscaldamento da giovedì 1 ottobre.

Lecco, 1 ottobre 2020 – Fa troppo freddo in riva al lago, a Lecco si possono accendere i riscaldamenti. Ma solo per 7 ore al giorno e a non più di 19 gradi. La colonnina di mercurio in città è scesa ...

Busto Arsizio. Antonelli: "bene l'accensione degli impianti di riscaldamento dal 1 ottobre"

C'è il via libera del Sindaco Antonelli che, con un'ordinanza, comunica l'avvio dell'accensione degli impianti di riscaldamento da giovedì 1 ottobre.