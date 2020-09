Uomini e Donne oggi, Davide già preso da Beatrice? Nicola volta pagina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Uomini e Donne oggi, mercoledì 30 settembre 2020, continua a riservare colpi di scena ai telespettatori. La puntata di ieri ha visto protagonisti diversi volti del Trono Over. A parte il battibecco tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, una coppia ha lasciato il programma. Alessandro e Stefania hanno, infatti, deciso di vivere la loro storia … L'articolo Uomini e Donne oggi, Davide già preso da Beatrice? Nicola volta pagina proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 30 settembre 2020), mercoledì 30 settembre 2020, continua a riservare colpi di scena ai telespettatori. La puntata di ieri ha visto protagonisti diversi volti del Trono Over. A parte il battibecco tra Gemma Galgani eVivarelli, una coppia ha lasciato il programma. Alessandro e Stefania hanno, infatti, deciso di vivere la loro storia … L'articologiàdaproviene da Gossip e Tv.

