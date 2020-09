Tensione a Lampedusa, motovedetta italiana fa fuoco contro imbarcazione tunisina (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’incidente è avvenuto a Lampedusa, dove il peschereccio in fuga ha speronato una motovedetta italiana. Arrestato capitano. motovedetta GF (Facebook)La Guardia di Finanza, attraverso una sua unità, è stata costretta ad aprire il fuoco contro una imbarcazione tunisina. Il peschereccio in questione, non si è fermata alla richiesta d’arresto dell’imbarcazione italiana. Nel tentativo di fuggire, ha inoltre speronato l’imbarcazione nostrana. In seguito ad un inseguimento, il peschereccio è stato poi fermato ed il suo capitano tratto in arresto dai militari della Guardia di Finanza. Le accuse per il capitano ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’incidente è avvenuto a, dove il peschereccio in fuga ha speronato una. Arrestato capitano.GF (Facebook)La Guardia di Finanza, attraverso una sua unità, è stata costretta ad aprire iluna. Il peschereccio in questione, non si è fermata alla richiesta d’arresto dell’. Nel tentativo di fuggire, ha inoltre speronato l’nostrana. In seguito ad un inseguimento, il peschereccio è stato poi fermato ed il suo capitano tratto in arresto dai militari della Guardia di Finanza. Le accuse per il capitano ...

