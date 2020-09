Soccorsi rapidi in montagna | arriva il medico volante

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Siamo nel Lake District, una regione montuosa nel nord-ovest dell’Inghilterra, di recente entrata a far parte del patrimonio UNESCO, dove ogni anno migliaia di turisti effettuano escursioni tra i monti e i laghi di questa zona ancora incontaminata. E non sono rari gli infortuni. Spesso, per raggiungere gli infortunati o le vittime di malori in luoghi impervi occorre molto tempo, lasciando i bisognosi di soccorso in balia di forti dolori e, nel caso di infarti, a rischio di perdere la vita. Itempestivi possono, pertanto, essere decisivi. Per risolvere questo problema, il servizio di soccorso del Lake District ha testato un nuovo sistema di trasporto che permetterebbe a uno a un paradi raggiungere i pazienti in pochi minuti. Si tratta di fornire al personale di soccorso una tuta jet o jetpack, ...