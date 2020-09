Sileri a Casal di Principe | “No a nuovo lockdown | nuovi screening in Terra dei Fuochi” VIDEO

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutidi(Ce) – “Non avevamo un caso Lombardia a febbraio-marzo, e non lo abbiamo oggi altrove, ma tutto il territorio nazionale è potenzialmente a rischio. Faccio comunque fatica a pensare ad ungeneralizzato, se continuiamo a seguire le regole”. È quanto ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolodi, dove ha preso parte all’incontro “L’emergenza fra roghi di rifiuti e Covid -19”, promosso dal Consorzio nazionale dei rifiuti in polietilene Polieco, in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana; presenti l’Incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania Filippo Romano, il generale dei carabinieri Forestali ...

AppiaPolis : New post (CASAL DI PRINCIPE, CASA DON DIANA: IL FOCUS POLIECO SU ‘AMBIENTE E SALUTE’ CON IL VICEMINISTRO SILERI) ha… - PupiaTv : Ambiente e Salute, focus del Polieco col viceministro Sileri a Casal di Principe - -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Casal

La Rampa

Ma la decisione di fermare un campionato di calcio non passa per il vice ministro della Salute, e quindi parlo da medico», precisa il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, in visita a Casal di ..."In caso di più calciatori positivi va fatto un passo indietro, stabilizzare la situazione e ripartire. Ma la decisione di fermare un campionato di calcio non passa per il vice ministro della Salute, ...