Ravello incorona il baritono Francesco Auriemma

(Di mercoledì 30 settembre 2020) di Olga Chieffi Il ruolo diè legata a doppio filo a quel barbiere che fa anche il chirurgo, il botanico, lo speziale, e il veterinario, oltre ad essere il sensale più abile della città, Figaro, che salta in scena e spara “Largo al factotum” un pezzo senza precedenti nella storia dell’opera, sia per la violenza ritmica e timbrica, sia per la complessità della costruzione, un vero ciclone mediterraneo che ammucchia in fretta parole su parole per avere sempre ragione. Il sigillo sull’ XI Concorso Internazionale di Canto Lirico“Città della Musica” l’ha posto proprio Figaro, al secolotorrese dalla voce ricca di armonici e ben calibrata, sostenuto dall’Orchestra Filarmonica ...