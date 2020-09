Q8 High Perform in lotta per il titolo al Mugello

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Alla fine sono rimasti in tre. Dopo un’estate in cui la classifica è rimasta perlopiù indefinita, la Porsche Carrera Cup Italia ha tre candidati papabili per la corona iridata di questo anomalo 2020. David Fumanelli, pilota del team Q8, arriva alla tappa deldi questo fine settimana con il terzo posto della classifica dei punti, dietro al leader Gianluca Quaresmini ed a Simone Iaquinta. Con ogni probabilità, sarà uno di loro il campione italiano del campionato della casa tedesca. Classifica alla mano, non ci sono altri piloti che possono inserirsi nella. Il quarto classificato, Stefano Monaco, paga ben 48 punti dalla vetta. Troppi, per poter sperare nella corona iridata. Q8, obbligatorio vincere al ...