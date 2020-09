Psr Campania, incentivi per gli agriturismi colpiti dalla pandemia: via al bando (Di mercoledì 30 settembre 2020) Assicurare un sostegno finanziario alle imprese della filiera agrituristica e alle aziende agricole impegnate in attività didattiche e sociali, tra le più colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19. E’ questo l’obiettivo del bando di attuazione – approvato con decreto dirigenziale n. 193 del 17 settembre scorso – della nuova tipologia d’intervento 21.1.1 del Psr Campania. La tipologia 21.1.1 si colloca nell’ambito della misura 21, la principale novità introdotta nel Psr con Decisione n. C (2020) 6153 del 2 settembre scorso della Commissione europea e presa d’atto con delibera di Giunta regionale della Campania n. 461 del 15 settembre. Il bando ha una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro e prevede l’erogazione, per ciascuna ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Assicurare un sostegno finanziario alle imprese della filiera agrituristica e alle aziende agricole impegnate in attività didattiche e sociali, tra le più colpite dagli effetti dellada Covid-19. E’ questo l’obiettivo deldi attuazione – approvato con decreto dirigenziale n. 193 del 17 settembre scorso – della nuova tipologia d’intervento 21.1.1 del Psr. La tipologia 21.1.1 si colloca nell’ambito della misura 21, la principale novità introdotta nel Psr con Decisione n. C (2020) 6153 del 2 settembre scorso della Commissione europea e presa d’atto con delibera di Giunta regionale dellan. 461 del 15 settembre. Ilha una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro e prevede l’erogazione, per ciascuna ...

Caputo in Campania, già consigliere di De Luca nella trascorsa consigliatura e Pentassuglia in Puglia, dove è stato rieletto per la quarta volta e ha un background legislativo di tutto rispetto ...

CAMPANIA, NASCE LA NUOVA GIUNTA DE LUCA, 6 SU 10 GLI ASSESSORI RICONFERMATI

Una giunta bis tecnica e politica. E che accontenta un po’ tutti. Così ha deciso lo “sceriffo” salernitano. Alla fine Vincenzo De Luca ha aperto anche una porta ai partiti della coalizione: Partito de ...

Caputo in Campania, già consigliere di De Luca nella trascorsa consigliatura e Pentassuglia in Puglia, dove è stato rieletto per la quarta volta e ha un background legislativo di tutto rispetto ...