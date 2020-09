Preziosi, Genoa: “Niente Torino, aspettiamo buone notizie da Napoli” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla situazione contagi nella sua squadra e alle sue conseguenze A riportare le … L'articolo Preziosi, Genoa: “Niente Torino, aspettiamo buone notizie da Napoli” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il presidente delEnricoha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla situazione contagi nella sua squadra e alle sue conseguenze A riportare le … L'articolo: “Nienteda Napoli” proviene da ForzAzzurri.net.

Agenzia_Ansa : #Genoa shock: 14 tesserati sono positivi al Coronavirus Preziosi: 'Coinvolti giocatori, staff e medici' #ANSA - Sport_Mediaset : #GenoaTorino, Preziosi chiede il rinvio: “Chi mando in campo, la Primavera?”. Il presidente dei rossoblù sui casi d… - adblues : Genoa, Preziosi: “Chi se lo sarebbe aspettato? Siamo sempre stati attenti e scrupolosi nell’applicazione delle norm… - SPress24 : Genoa-Torino, Preziosi : 'Chi mando in campo la Primavera? Rinviamo' - mauriziomoscaof : Sono le 11:48 e dopo 36 ore non ci sono ancora i risultati dei tamponi dei giocatori del Napoli. #Juventus… -