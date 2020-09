Omicidio Vannini, le dichiarazioni di Ciontoli: “Chiedo perdono” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio Ciontoli crolla davanti ai giudici: le sue dichiarazioni sulla morte di Marco Vannini arrivano a cinque anni dall’Omicidio che sconvolse l’Italia. Antonio Ciontoli ha ammesso completamente le proprie colpe nel corso dell’udienza per Processo d’Appello bis per l’Omicidio di Marco Vannini, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 Maggio 2015. L’Omicidio avvenne a Ladispoli, nella casa … L'articolo Omicidio Vannini, le dichiarazioni di Ciontoli: “Chiedo perdono” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antoniocrolla davanti ai giudici: le suesulla morte di Marcoarrivano a cinque anni dall’che sconvolse l’Italia. Antonioha ammesso completamente le proprie colpe nel corso dell’udienza per Processo d’Appello bis per l’di Marco, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 Maggio 2015. L’avvenne a Ladispoli, nella casa … L'articolo, ledi: “Chiedo perdono” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

