Omicidio Vannini, i Ciontoli condannati: Appello bis, sentenza pesantissima (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Corte di assise di Appello di Roma ha confermato le condanne per Antonio Ciontoli a 14 anni di reclusione per l'Omicidio di Marco Vannini avvenuta a Ladispoli (Roma) nel maggio 2015, mentre mentre la moglie e i due figli a 9 anni e 4 mesi. Nel secondo processo d'Appello, dopo la pronuncia della Cassazione che ha chiesto di riconoscere l'accusa più grave per i Ciontoli rispetto all'Omicidio colposo, il pg ha sollecitato la condanna per il capofamiglia Antonio Ciontoli e per la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina, quest'ultima fidanzata di Vannini. In subordine l'accusa ha chiesto di ritenere solamente i familiari di Ciontoli responsabili di concorso anomalo in Omicidio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Corte di assise didi Roma ha confermato le condanne per Antonioa 14 anni di reclusione per l'di Marcoavvenuta a Ladispoli (Roma) nel maggio 2015, mentre mentre la moglie e i due figli a 9 anni e 4 mesi. Nel secondo processo d', dopo la pronuncia della Cassazione che ha chiesto di riconoscere l'accusa più grave per irispetto all'colposo, il pg ha sollecitato la condanna per il capofamiglia Antonioe per la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina, quest'ultima fidanzata di. In subordine l'accusa ha chiesto di ritenere solamente i familiari diresponsabili di concorso anomalo ine ...

