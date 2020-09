Non tornavano a scuola: erano in casa con il cadavere della nonna da una settimana (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’improvvisa morte della settantaduenne, i due bambini rimasti con lei. Non riescono a chiedere aiuto e vi restano per una settimana. Connie Taylor (Fonte foto: web)Una storia molto triste, quella dei due nipotini, costretti a stare una settimana in casa con il corpo della nonna deceduta. I due, sette e cinque anni, non sono riusciti a sbloccare il telefono e sono rimasti lì, senza assistenza. La settantaduenne sarebbe mancata improvvisamente ed i due minori, non sarebbero stati in grado di chiamare i soccorsi per il telefono bloccato. Ora, sono in attesa di un parente che ne prenda l’affidamento. Il telefono richiede una password, nessuno può aiutarli Fonte foto: (Getty Images)In Texas, un’anziana nonna ha lasciato i ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’improvvisa mortesettantaduenne, i due bambini rimasti con lei. Non riescono a chiedere aiuto e vi restano per una. Connie Taylor (Fonte foto: web)Una storia molto triste, quella dei due nipotini, costretti a stare unaincon il corpodeceduta. I due, sette e cinque anni, non sono riusciti a sbloccare il telefono e sono rimasti lì, senza assistenza. La settantaduenne sarebbe mancata improvvisamente ed i due minori, non sarebbero stati in grado di chiamare i soccorsi per il telefono bloccato. Ora, sono in attesa di un parente che ne prenda l’affidamento. Il telefono richiede una password, nessuno può aiutarli Fonte foto: (Getty Images)In Texas, un’anzianaha lasciato i ...

Marko_Morandi : RT @VitoGulli: ?@ConteAlmaviva? ...oppure hanno visto il mio Tw ????..e han capito che i numeri e ke dichiarazioni NON tornavano .. e hanno… - VitoGulli : ?@ConteAlmaviva? ...oppure hanno visto il mio Tw ????..e han capito che i numeri e ke dichiarazioni NON tornavano ..… - erikabibbix : @mmichelaf aah ecco perché non mi tornavano i conti, mi sembrava tutto così strano mado anche perché la Ferraro è… - epicoautomatico : La favorita questa volta come il Di Stefano ormai giunto a 36 anni ha voluto mettere il video della All of Fame lo… - Lucyaglam : RT @paolobura1: @Lucyaglam Per quanto riguarda la gestione virus la differenza è che al sud non è arrivato in quel momento, nonostante il f… -

Ultime Notizie dalla rete : Non tornavano Texas, due bimbi restano in casa con il cadavere della nonna per una settimana Fanpage.it Torna a suonare il piano dopo vent'anni grazie ai guanti bionici

Da quando entrambi sono tornati single, il gossip impazza sempre più spesso, ma i fidanzatini d'America per ora non hanno intenzione di andare oltre la friend-zone.

I mercoledì Veg di Ortofruit: oggi prepariamo le deliziose barrette ciocconergi

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio! Il prodotto della settim ...

Zingaretti a Saronno: «Il Pd è tornato a essere una certezza»

«Il Partito democratico è tornato a essere una forza politica centrale ... La Lega soprattutto racconta i problemi dell'Italia, ma non li risolve mai. Se oggi in Europa non siamo isolati ...

Da quando entrambi sono tornati single, il gossip impazza sempre più spesso, ma i fidanzatini d'America per ora non hanno intenzione di andare oltre la friend-zone.Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio! Il prodotto della settim ...«Il Partito democratico è tornato a essere una forza politica centrale ... La Lega soprattutto racconta i problemi dell'Italia, ma non li risolve mai. Se oggi in Europa non siamo isolati ...