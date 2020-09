Napoli-Genoa fa paura anche alla Premier, che ora vuol tornare a due tamponi a settimana (come a maggio) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con un occhio alla situazione italiana (Napoli-Genoa comincia ad essere un precedente a livello europeo) anche la Premier ha paura che il virus blocchi tutto, di nuovo. I club più importanti – scrive il Daily Mail – si stanno chiedendo che senso abbia la decisione della Lega che liberalizza l’utilizzo delle strutture al chiuso per partitelle e allenamenti. Con l’aggravante che secondo le linee guida sarà permesso ai genitori dei ragazzi delle giovanili di assistere. Una mossa che va contro la logica delle misure anti-Covid applicate finora. E anche per questo motivo ora i top club stanno valutando la possibilità di aumentare il loro programma di tamponi: un test a settimana è ritenuto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con un occhiosituazione italiana (comincia ad essere un precedente a livello europeo)lahache il virus blocchi tutto, di nuovo. I club più importanti – scrive il Daily Mail – si stanno chiedendo che senso abbia la decisione della Lega che liberalizza l’utilizzo delle strutture al chiuso per partitelle e allenamenti. Con l’aggravante che secondo le linee guida sarà permesso ai genitori dei ragazzi delle giovanili di assistere. Una mossa che va contro la logica delle misure anti-Covid applicate finora. Eper questo motivo ora i top club stanno valutando la possibilità di aumentare il loro programma di: un test aè ritenuto ...

