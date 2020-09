Mike Pompeo a Roma | incontro con il premier Conte e bilaterale con Di Maio

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette con @sitkaclaudio: da domani Mike Pompeo a Roma... - Capezzone : +++Oggi su ?@LaVeritaWeb? ??+++ Martedì arriva a Roma Mike Pompeo e qualcuno pensa di gettargli fumo negli occhi. Su… - Agenzia_Ansa : Mike Pompeo è arrivato a Roma. Vedrà Conte, Parolin e Di Maio VIDEO #ANSA - worldnews911 : Mike Pompeo arrivato a Roma, vedrà Conte, Parolin e Di Maio – Mondo - prestia_fabio : RT @MediasetTgcom24: Mike Pompeo arrivato a Roma: incontrerà Conte e Di Maio -

Ultime Notizie dalla rete : Mike Pompeo

Lo ha rimarcato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che questa mattina ha lasciato la Grecia alla volta dell'Italia, in un'intervista al quotidiano greco "Kathimerini" dopo la tappa presso la Baia ...Il messaggio a Mike Pompeo, Segretario di Stato USA atterrato in queste ore a Roma per una visita istituzionale, è tutto fuorché indiretto. Ed il messaggio è chiaro anche nei confronti dell’Italia: ...