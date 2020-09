Matilde Brandi scoppia in lacrime dopo il GF VIP: “Non ha senso stare qui, non posso farlo” (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Matilde Brandi ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in lacrime. La concorrente più equilibrata della casa, così come l’ha definita Alfonso Signorini, ha avuto un momento di cedimento. A generare il suo pianto sono state alcune considerazioni che la donna ha fatto su se stessa e sul percorso che sta portando avanti. Nel dettaglio, pare che la showgirl non sia più così convinta di continuare la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Lo sfogo di Matilde Brandi dopo la diretta del GF Vip Matilde Brandi, è sempre stata un punto di riferimento per tutti i concorrenti della casa del ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 30 settembre 2020)la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip,ha avuto un crollo emotivo ed èta in. La concorrente più equilibrata della casa, così come l’ha definita Alfonso Signorini, ha avuto un momento di cedimento. A generare il suo pianto sono state alcune considerazioni che la donna ha fatto su se stessa e sul percorso che sta portando avanti. Nel dettaglio, pare che la showgirl non sia più così convinta di continuare la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Lo sfogo dila diretta del GF Vip, è sempre stata un punto di riferimento per tutti i concorrenti della casa del ...

